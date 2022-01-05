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亞德客：1月接單出貨佳 110%稼動率拚3月旺季

2022/1/5 17:05
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天表示，目前1月接單及出貨不錯，對今年營運偏樂觀看待，維持110%的稼動率提高庫存量，因應3月起傳統旺季需求。

亞德客-KY今天公布去年12月自結合併營收新台幣22.5億元，較去年11月19.25億元成長16.87%，比前年同期19.78億元增加13.74%，創歷史單月次高。

亞德客-KY指出，去年12月出貨逐漸未受COVID-19疫情不穩定及中國大陸限電影響，逐步恢復正常，接單金額持續高於出貨，整體市場需求屬於健康狀態；去年12月電池產業、汽車產業、能源照明設備及紡織機械用氣動元件出貨，有較高成長率。

亞德客-KY自結去年第4季合併營收57.67億元，較去年第3季66.63億元減少13.4%，儘管是去年單季低點，仍是同期新高；累計去年全年合併營收253.99億元，較前年191.03億元增加32.96%，創歷史新高。

展望今年第1季，亞德客-KY指出，雖然近日中國大陸部分城市疫情較不穩定，但未影響亞德客-KY生產及出貨，目前1月接單及出貨仍相當不錯。

展望今年，亞德客-KY表示，對今年營運偏向樂觀，維持110%的稼動率提高庫存量，因應3月起傳統旺季需求。

展望今年氣動元件市況，本土法人報告預估，今年氣動元件產業成長幅度可到5%，亞德客-KY今年業績估成長10%。

展望今年資本支出，法人指出，亞德客-KY今年資本支出規模預估30億元至32億元，主要用於線性滑軌生產，規劃今年初線軌產能可至人民幣10億元，今年底估至人民幣20億元。（編輯：張均懋）1110105

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