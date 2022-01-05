外幣保單美元獨強 去年前10月新契約保費逾4800億

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（中央社記者謝方娪台北5日電）新台幣強勢、美元走貶，帶動美元保單買氣持續發燒，2021年前10月外幣保單新契約保費收入折合新台幣約4955.82億元，其中美元保單新契約保費收入約4834.5億元、占比近98%。

金管會公布最新統計，壽險業2021年前10月外幣保單新契約保費收入約4955.82億元，占前10月壽險業新契約保費收入（含負債項下收入）8661.06億元的57%。

進一步檢視外幣保單銷售戰況，其中投資型新契約保費收入約2410.46億元、占比49%，傳統型約新台幣2545.36億元、占比51%，傳統型仍略多於投資型。

截至去年10月止，壽險業外幣保單新契約保費收入前3強，投資型由國泰人壽奪冠，傳統型由南山人壽奪下市場第1。

若從外幣保單3大幣別觀察，仍延續美元計價保單獨強態勢，澳幣及人民幣計價保單買氣持續衰退。

美元保單去年前10月新契約保費收入約175.03億美元，年增28%，其中投資型新契約保費收入約84.04億美元，年增1.29倍；傳統型約90.99億美元，相比2020年同期略減9%。

美元投資型保單新契約保費收入由國壽奪冠，其次為台灣人壽，法國巴黎人壽拿下市場第3名成績。

澳幣保單去年前10月新契約保費收入約2.11億澳元，年減5成之多，其中投資型和傳統型分別年減24%和73%。人民幣保單去年前10月新契約保費收入約4.57億人民幣，年減46%，其中投資型年減33%、傳統型更銳減86%。（編輯：張均懋）1110105