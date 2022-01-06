佳能結盟日本自駕技術商 搶攻車載相機商機

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）佳能與日本自動駕駛技術商Tier IV簽署戰略合作夥伴的備忘錄（MOU），將開始生產和銷售主要用於自動駕駛的車載相機，共同開發的產品也可用在機器人和安控等各種應用，預計今年開始對外銷售。

Tier IV是一家致力於使用自動駕駛技術，促進研究開發，進而實現服務的日本新創公司，並開發了世界第一個用於自動駕駛的開源軟體「Autoware」。Tier IV也有參與鴻海MIH電動車聯盟。

佳能與Tier IV於官網共同宣布相關合作事宜，新聞稿指出兩家公司一直在共同開發與自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）等相關的車載相機產品。相機產品已裝載在Tier IV的自動駕駛車輛上測試，被證實在物體檢測和識別功能方面表現出特別優異的性能，並已作為自動駕駛車輛的標準相機被採用。

除可用於自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的領域，該款車載相機產品還將被活用於機器人和安控等各種應用，並計劃從2022年開始對外進行銷售。

此外，隨著ADAS的需求不斷增長，活用人工智慧（AI），透過精確的影像識別和計算，車載相機產品為駕駛者提供更多的駕駛信息，提高駕駛的安全性，符合整個汽車行業的需求。

合作協議中，佳能將負責設計、製造和供應高性能相機產品，並結合Tier IV的自動駕駛系統，為Autoware用戶提供一體化服務，以滿足業界的需求。通過此次簽訂MOU，佳能、Tier IV將進一步加強相互合作，加速進一步開發汽車業界所需的車載相機。（編輯：楊凱翔）1110106