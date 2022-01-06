Garmin力攻健康事業 開拓B2B商機

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（中央社記者江明晏台北6日電）智慧穿戴品牌Garmin今天宣布，持續投注資源在健康事業體，結合多元客製化解決方案，開拓B2B（企業對企業）市場商機，串聯各產業打造大健康生態圈。

近年全球健康意識抬頭，智慧穿戴裝置領導品牌Garmi自2014年陸續推出健康相關穿戴裝置，並開始發展「Garmin Health健康事業體」，憑藉在穿戴裝置開發上累積的經驗，Garmin Connect APP及雲端資料庫也在2015年問世，提供用戶雲端服務，目前全球已累計超過6600萬以上活躍用戶。

隨著近年個人健康管理需求日益增加，Garmin進行多元產品布局，2019年收購全球最大室內自行車訓練品牌Tacx、2020年收購全球生理數據分析公司Firstbeat Analytics，為全球用戶運動表現、訓練與健康數據分析等方面提供突破性的創新技術。

在疫情衝擊下，Garmin 2021年前3季營收不減反創企業歷史新高，健身休閒產品線成長26%、Garmin Health健康事業體近5年營收成長率達217%，將持續開發技術與整合多元產業資源，致力建構後疫情時代更完善的大健康生態圈。

看好健康領域消費潛力與未來發展性，Garmin持續投注資源在「Garmin Health健康事業體」，將智慧穿戴硬體裝置與軟體數據資料，串聯至各產業、開發跨領域整合性健康服務。

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Garmin指出，Health健康事業體將協助合作夥伴解決企業需求，應用範圍遍及運動科學與健身訓練、智慧遠距醫療、個人健康監控及分析、健康風險評估。

舉例來說，Garmin憑藉智慧穿戴裝置，搭配全方位的各式生理數據與精準感測器，及提供API和SDK高密度的「實時偵測資料整合串接服務」，為企業夥伴提供多元的客製化解決方案，同時為一般用戶的健康狀態做有效追蹤及預防，打造用戶端、合作夥伴及Garmin三方受益的創新商業模式，建立各產業共享的完善健康生態系統。（編輯：康世人）1110106