致力推動半導體業升級 蔡力行獲中央大學頒授名譽博士

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天獲頒中央大學名譽博士學位，聯發科董事長蔡明介到場祝賀，並表示能有蔡力行這樣具前瞻性及國際觀的領導者是聯發科之福。

蔡力行於1989年自美國返回生長的台灣，加入台積電從工程經理做起，多年來擔任許多重要管理職務；於2014年出任中華電信董事長，2017年加入聯發科。

中央大學今天頒授名譽博士學位予蔡力行，表彰他長期以來致力推動台灣半導體、積體電路設計及電信產業升級，展現國際化管理長才，對台灣科技產業發展影響深遠。

蔡明介親自到場觀禮，表示對於蔡力行獲得名譽博士學位感到與有榮焉，也是實至名歸。他說，兩人由早期的半導體製造同業，到成為上、下游關係，再到現在的工作夥伴，一起參與並見證了晶圓代工與IC設計新興商業模式的成功，並搭上台灣半導體產業發展列車。

蔡明介表示，蔡力行擔任聯發科執行長4年多來，兩人密切合作，共同目標是讓聯發科在既有的基礎上做到在關鍵領域技術領先，提供客戶價值，最終成為全球半導體產業中有獨特地位的一流企業。能夠有蔡力行這樣具前瞻性及國際觀的領導者，是聯發科也是台灣半導體產業之福。

蔡力行致詞時對一路上提攜的長官、師長、同事及親友表達感謝之意，並提及中央大學的校訓是誠樸。他指出，從經營管理角度來看，誠就是待人以誠、建立互信，有承諾就要盡一切力量做到。這樣才能和員工、客戶、夥伴或社會大眾建立可長可久的關係。

蔡力行說，樸就是實實在在、不浮誇，不求表面的功力。在科技業當中，不論是技術研發、產品開發、生產製造都應如此。他期望中央大學的誠樸校訓能對社會產生正面的影響。（編輯：張均懋）1110107