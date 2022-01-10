更多編輯台推薦新聞：
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災
科技

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機群聚確診足跡 含中壢SOGO全聯家樂福、蘆竹五酒桶山步道
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海2/300

蘋果列觀察名單 鴻海：印度清奈廠外宿舍已改善

2022/1/10 15:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海印度清奈廠狀況備受國際媒體關注，且被蘋果列入觀察名單，鴻海今天下午聲明，廠區外宿舍逐一改善完成並獲得核准，歡迎員工逐步返回工作崗位。

鴻海集團的聲明說，近期在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）廠區外圍員工宿舍設施所發現的問題，集團已透過推動一系列措施改善，與此同時也優化為員工所提供的服務內容。

鴻海指出，為確保類似情況不會再次發生，集團除了導入改善措施之外，也建立嚴謹的查核系統，以確保員工可以隨時以具名或匿名方式提出任何問題。

鴻海表示，隨著廠區外的宿舍逐一改善完成並獲得核准，將歡迎員工逐步返回工作崗位，並將作為員工的後盾，感謝員工們在宿舍改善期間的耐心等待。

鴻海位於清奈市郊區斯利柏倫菩德地區的iPhone組裝廠，去年12月中旬因超過250名員工食物中毒而爆發員工抗爭，鴻海於同年12月18日暫時關廠改善問題。

蘋果（Apple）公司之後調查發現，鴻海這座工廠的若干員工宿舍與餐廳不符標準，於是將當地廠區列入觀察名單。（編輯：康世人）1110110

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀