台積電翻紅救援 台股盤中挫百點後跌勢收斂

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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天開盤小漲27點，但電子、鋼鐵股陸續修正，僅航運股逆勢走揚，指數盤中翻黑最低至18135.43點、下跌逾103點，10時後台積電買單挹注翻紅，大盤跌勢收斂，站回18200點。

截至10時40分，台股加權指數來到18214.34點，下跌25.04點，成交值新台幣1445.08億元。

電子權值股台積電10日公布去年12月營收1553億元，刷新單月營收歷史新高紀錄，今天股價開高走低，盤中低點639元、高點647元；去年營收創新高的聯發科開低震盪，盤中跌幅逾2%，低點至1065元，回到月線之下。

Mini LED（次毫米發光二極體）概念股富采投控開高走低，盤中跌幅逾2%；惠特、台表科也呈現修正格局，下跌約1%。具NFT（非同質化代幣）或元宇宙概念的歐買尬、大宇資、辣椒早盤急殺跌停，也拖累遊戲族群走弱。

貨櫃三雄去年營收寫新猷，今天股價逆勢走揚，陽明漲逾3%、最高至115元，萬海、長榮漲幅約1.7%、0.4%。

倫元投顧分析師陳學進指出，短線盤勢受到Omicron變種病毒疫情變數、美國聯邦準備理事會（Fed）升息等議題干擾，然而指數仍守在「萬八」關卡之上，短線震盪不須過度緊張，可留意元宇宙、低軌道衛星、電動車、Mini LED等產業趨勢。（編輯：楊凱翔）1110111