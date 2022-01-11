2022年投資展望 投信：風險性資產首季表現可期

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）展望2022年，群益投信表示，儘管市場不確定性猶存，不過，基本面持續改善、以及科技創新、全球大減碳趨勢不變，且資金相對充沛，第1季風險性資產仍表現可期，農曆年前正面看待台股，若有拉回可留意買點。

群益投信今天舉行2022年投資展望記者會，群益投信投資長李宏正表示，面對風險與機會兼具的投資環境，雖然疫情與供應鏈干擾問題、通膨疑慮、美國聯準會（Fed）升息與縮減購債、縮表等議題仍將持續干擾市場，在景氣復甦態勢延續，企業獲利維持增長動能，加上資金相對充沛，第1季風險性資產仍表現可期。

李宏正表示，台股的震盪加劇在所難免，不過，長期趨勢往上不變，大盤指數可呈現偏多往上趨勢，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下，仍正面看待台股，只要大盤拉回就是買點。

李宏正表示，第1季建議可以「META多元宇宙」投資策略來因應，其中M代表Multi-asset多重資產配置，透過股債多元布局，穩健因應市況變化；E代表East東方，在挺過疫情干擾，加上政策刺激，亞洲市場後市潛力可期，其中又以印度、中國、東協最為看好。

另外，T是Technology科技，意即掌握科技創新趨勢，包括元宇宙相關、電動車等科技大勢，當中以全球科技領頭羊的美國，以及創新能力同樣不容小覷，且在全球科技趨勢中扮演重點角色的台灣最為值得布局。

李宏正表示，A則為Anti-inflation反通膨，面對通膨疑慮和升息壓力，高息資產利差仍具吸引力，可望吸引穩健資金配置，因此包括特別股、優先順位高收益債、次順位金融債皆可多加關注。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，經濟持續復甦，貨幣政策逐步清晰，高息優質債券潛力可期，企業獲利展望正面支撐股市表現。

群益東方盛世基金經理人向思穎表示，亞股市場異中求同，同中存異，中國、印度、東協亮點多，電動車、半導體為共同趨勢。股市方面，在基本面復甦、企業獲利維持正面下仍將支撐多頭行情，料成長股表現將優於價值股。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，台灣去年第4季GDP在外銷與內需雙引擎同步向上，表現優於預期，大盤指數可呈現偏多往上趨勢，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

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產業趨勢部分，黃俊斌表示，雖然半導體產業受庫存調整陰影未除，主要攻堅部隊晶圓代工、IC設計、車用電子族群短期難有發揮，僅有晶圓代工龍頭受惠高階製程需求成長，但是元宇宙題材仍舊可望帶動眾多半導體周邊需求，包括相關設備以及更高效處理器與更高容量儲存，來滿足元宇宙所需。

此外，黃俊斌指出，整體電子產業輪動快速，個別族群雖有短期漲多修正的風險，但因為電動車、5G、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、ABF載板帶動的半導體需求正式啟動，主攻族群修正後，仍有利多頭發展，可待回檔整理時，再行逢低布局。（編輯：楊凱翔）1110111