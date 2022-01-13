台灣電路板產值創高 TPCA盼台商朝綠色製造邁進

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣電路板產業2021年海內外總產值以24%高成長率，創下1.28兆產值的新紀錄，TPCA今天指出，面對國際2050年淨零排放的願景， PCB產業也面對「淨零」課題，盼台商朝更高階與綠色製造邁進。

甫於2021年12月底落幕的TPCA Show（台灣電路板展）雖受疫情影響從10月延期，但在各方努力下仍順利開展；2021年TPCA Show計有430家國內外企業參展，合計1172個攤位，吸引3萬4277名參觀者，較前年成長9%。

基於對疫情趨緩的樂觀預期，TPCA Show 2022已有9成約1000餘個攤位已被預訂，展期訂於10月26日至28日於南港展覽館舉辦，今年規模將可望再創高峰。

台灣電路板協會 （TPCA）指出，面對全球主要經濟體紛紛宣示2050年淨零排放的願景，國際供應鏈的2030碳中和目標，台灣電子產業在全球製造中的地位舉足輕重，勢必無法置身其外。

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TPCA表示，2021年是台灣PCB產業的豐收年，產業鏈海內外總產值以24%高成長率，創下1.28兆產值的新紀錄，凸顯出PCB產業在疫情中的韌性，但新一輪的淨零挑戰接續而生，期盼台商朝向更高階與綠色的製造邁進。

桃園市長鄭文燦先前表示，PCB是電子產業非常重要的根基，為了讓台灣PCB產業維持競爭優勢，以面對未來的兩大挑戰「國際新淨零生態系」與「高階製程投資去瓶頸化」，政府有必要扮演更積極的角色，也表示將協助產業爭取行政院支持，擘劃PCB高值減碳的永續發展計畫。（編輯：趙蔚蘭）1110113