瞄準春節檔期 中華電搶收視與換機商機

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（中央社記者江明晏台北13日電）瞄準農曆春節的換機商機，以及過年瘋追劇的眼球經濟，中華電信今天宣布推出購機新春大禮包，享購機與購物金優惠，MOD、Hami Video則推出獨家新劇搶收視。

中華電信今天宣布，推出「111年農曆春節-福虎升Phone新春大禮包」，即日起至2月28日止，購買iPhone 13、12系列及指定Android 5G機型，搭配5G月繳999元（含）以上方案，享購機折價、商品購物金、Hami商城購物折價券等價值超過7000元優惠。

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中華電表示，還可加碼獲價值超過3000元的「5告厚禮同享包」，免月租優惠Hami Video影劇館6個月、Hami 雲端遊戲1個月、AR動滋動x Uniigym 2個月、HTC Viveport Infinity Vista 3個月、樂客導航王TM版12個月等5項5G應用服務。

此外，中華電信MOD、Hami Video推出獨家新劇及日、韓大作，包含「內科朴院長」，由人氣演員李瑞鎮攜手韓國喜劇天后羅美蘭與車清華；還有由人氣男星小栗旬主演NHK年度大河劇的「鎌倉殿的13人」，邀來電影大師三谷幸喜擔任編劇，「國民老婆」新垣結衣更是首度演出大河劇，有望催出一波眼球經濟。（編輯：趙蔚蘭）1110113