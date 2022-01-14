華碩獲20項CES創新獎 刷新紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠華碩今天宣布獲得美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）20項大獎，一舉刷新紀錄，得獎產品涵蓋電競筆電、電競主機板、可攜式螢幕、路由器等類別。

根據華碩提供的新聞資料，此次得獎產品包括ASUS Zenbook 14X OLED （UX5400）筆電、ASUS Zenbook 14 Flip OLED （UP5401/UN5401）筆電、ASUS TUF Dash F15電競筆電、ASUS ProArt Display PA169CDV可攜式專業螢幕、ASUS ZenScreen OLED QM可攜式螢幕、ASUS ZenWiFi Pro ET12路由器、ROG Zephyrus Duo 16雙螢幕電競筆電、ROG Flow Z13 （GZ301）二合一電競筆電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其他獲獎產品包含ROG Zephyrus G14電競筆電、ROG Zephyrus G14 AW SE電競筆電、ROG Strix SCAR 15/17 & ROG Strix G15/17電競筆電、ROG Rapture GT-AXE16000電競路由器、ROG Maximus Z690 Extreme Glacial電競主機板，以及兩項將在2022年發表的新品。

CES創新獎由美國消費性科技協會（Consumer Technology Association）主辦，獎項涵蓋28個產品類別，所有參賽產品皆經過獨立產業設計師、工程師及展會記者組成的專業評審團評選，為消費性電子產業界最具公信力的獎項之一。（編輯：張均懋）1110114