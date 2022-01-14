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華碩獲20項CES創新獎 刷新紀錄

2022/1/14 15:37（1/14 15:55 更新）
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（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠華碩今天宣布獲得美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）20項大獎，一舉刷新紀錄，得獎產品涵蓋電競筆電、電競主機板、可攜式螢幕、路由器等類別。

根據華碩提供的新聞資料，此次得獎產品包括ASUS Zenbook 14X OLED （UX5400）筆電、ASUS Zenbook 14 Flip OLED （UP5401/UN5401）筆電、ASUS TUF Dash F15電競筆電、ASUS ProArt Display PA169CDV可攜式專業螢幕、ASUS ZenScreen OLED QM可攜式螢幕、ASUS ZenWiFi Pro ET12路由器、ROG Zephyrus Duo 16雙螢幕電競筆電、ROG Flow Z13 （GZ301）二合一電競筆電。

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其他獲獎產品包含ROG Zephyrus G14電競筆電、ROG Zephyrus G14 AW SE電競筆電、ROG Strix SCAR 15/17 & ROG Strix G15/17電競筆電、ROG Rapture GT-AXE16000電競路由器、ROG Maximus Z690 Extreme Glacial電競主機板，以及兩項將在2022年發表的新品。

CES創新獎由美國消費性科技協會（Consumer Technology Association）主辦，獎項涵蓋28個產品類別，所有參賽產品皆經過獨立產業設計師、工程師及展會記者組成的專業評審團評選，為消費性電子產業界最具公信力的獎項之一。（編輯：張均懋）1110114

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