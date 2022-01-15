IC設計第1季營運可能不同調 晶圓需求不減

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（中央社記者張建中新竹15日電）IC設計廠第1季營運展望可能不同調，部分廠商業績將回歸淡季水準，部分廠商可望淡季不淡。因晶圓代工產能持續供不應求，各家IC設計廠對代工的需求依然有增無減。

因終端產品市場需求強弱不同，如Chromebook需求降溫，商用型筆記型電腦需求強勁，加上缺料影響擴大，IC設計廠去年第4季營運表現不同調。聯發科第4季營收新台幣1286.54億元，僅季減1.85%，維持高檔水準。

偉詮電在USB PD控制晶片出貨暢旺下，去年第4季營收9.7億元，也僅較去年第3季創下的9.74億元史上最高單季營收略減0.4%。

射頻晶片廠立積則因博通（Broadcom）WiFi主晶片供應短缺影響，第4季營收降至8.13億元，為10季來新低水準，季減2成。

感測晶片廠原相在滑鼠、遊戲機等晶片產品銷售全面下滑，第4季營收16.43億元，季減3成水準，淡季效應明顯。

展望今年第1季，偉詮電表示，目前客戶需求依然強勁，產品持續供不應求，營運表現端視晶圓代工回貨情況而定。

立積展望相對保守，認為短期營運仍將受到WiFi主晶片缺貨影響，預期第2季後才可望好一點。感測晶片廠也預期，第1季在客戶持續調整庫存下，營運表現將與淡季水準相當，下半年隨著客戶庫存調整告一段落，時序步入傳統旺季，業績應可回升。

IC設計廠第1季營運表現可能出現明顯差異，不過，因晶圓代工產能持續供不應求，各家IC設計廠仍都積極爭取更多產能，以免面臨無貨可出的窘境。（編輯：趙蔚蘭）1110115