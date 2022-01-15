更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
聯發科
新聞專題
聯發科2/117

IC設計第1季營運可能不同調 晶圓需求不減

2022/1/15 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）IC設計廠第1季營運展望可能不同調，部分廠商業績將回歸淡季水準，部分廠商可望淡季不淡。因晶圓代工產能持續供不應求，各家IC設計廠對代工的需求依然有增無減。

因終端產品市場需求強弱不同，如Chromebook需求降溫，商用型筆記型電腦需求強勁，加上缺料影響擴大，IC設計廠去年第4季營運表現不同調。聯發科第4季營收新台幣1286.54億元，僅季減1.85%，維持高檔水準。

偉詮電在USB PD控制晶片出貨暢旺下，去年第4季營收9.7億元，也僅較去年第3季創下的9.74億元史上最高單季營收略減0.4%。

射頻晶片廠立積則因博通（Broadcom）WiFi主晶片供應短缺影響，第4季營收降至8.13億元，為10季來新低水準，季減2成。

感測晶片廠原相在滑鼠、遊戲機等晶片產品銷售全面下滑，第4季營收16.43億元，季減3成水準，淡季效應明顯。

展望今年第1季，偉詮電表示，目前客戶需求依然強勁，產品持續供不應求，營運表現端視晶圓代工回貨情況而定。

立積展望相對保守，認為短期營運仍將受到WiFi主晶片缺貨影響，預期第2季後才可望好一點。感測晶片廠也預期，第1季在客戶持續調整庫存下，營運表現將與淡季水準相當，下半年隨著客戶庫存調整告一段落，時序步入傳統旺季，業績應可回升。

IC設計廠第1季營運表現可能出現明顯差異，不過，因晶圓代工產能持續供不應求，各家IC設計廠仍都積極爭取更多產能，以免面臨無貨可出的窘境。（編輯：趙蔚蘭）1110115

延伸閱讀
全球IC設計十強第2季營收增逾6成 聯發科排第4
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀