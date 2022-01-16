買下花旗台灣個金？星展銀：不回應市場傳言

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花旗（台灣）銀行出售消金業務傳出重大進展，可望由星展（台灣）銀行買下。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北16日電）花旗（台灣）銀行出售消金業務傳出重大進展，可望由星展（台灣）銀行買下，但星展（台灣）銀行未證實，僅表示不回應市場傳言；金管會則說，截至目前尚未收到相關資料。

去年4月花旗集團宣布退出包含台灣在內13地消費金融市場，外界最看好由富邦金或星展買下台灣花旗消金業務，先前更一度傳出富邦金取得優先議約權，不過今天市場消息轉向傳出，台灣花旗消金案將由外商星展銀出線，交易金額落在新台幣600億元上下。

花旗銀為台灣消金市場的外商龍頭，單看信用卡流通卡達282.6萬張，市場傳出星展集團應以高出價輾壓富邦金、台新金及國泰金等本土競爭對手，若星展最後順利取得花旗消金，星展銀信用卡流通卡將從外商銀第3躍升為外商銀之首，超越滙豐銀。

對於市場傳聞，星展（台灣）銀行今天對中央社記者表示，不回應市場傳言。

至於主管機關金管會，官員也說，目前花旗銀尚未向金管會報告消金買家相關訊息。

金管會官員指出，花旗出售消金業務案，目前爭議在於勞資問題，金管會重視花旗銀及工會間是否達到共識，後續待花旗消金案遞件至金管會，金管會將審視買家適格性、財業務等條件都必須符合規定，外界關切的勞資議題也將是一大重點。

花旗銀勞資雙方7日召開首次正式勞資協商會議，開會時間長達5小時，勞資雙方方案內容有相當落差，但仍有繼續協商意願，因此最後拍板決定26日將舉行第2次勞資協商會議，再行討論。

官員強調，金管會先前已提醒花旗銀勞工議題必須妥適處理，員工權益將列為審查出售案的重點項目之一。（編輯：林淑媛）1110116