花旗銀行勞資協商未有結論 農曆年前將再議

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（中央社記者謝方娪台北7日電）花旗銀行勞資雙方今天召開首次正式勞資協商會議，開會時間長達5小時，雙方方案內容雖有相當落差，但仍有繼續協商意願，因此決定農曆年前舉行第2次勞資協商會議再行討論。

花旗欲出售消金業務，卻傳出因與潛在買家簽訂限制員工3年不得轉職的保密條款，引發勞資爭議，為化解衝突，花旗銀行及花旗銀行工會今天下午舉行首次正式協商會議。

勞資雙方合計逾10名代表出席今天會議，會議由全金聯秘書長韓仕賢、勞動部推薦一名律師代表主持，勞動部司長也列席會議。此次會議自下午2時開始，至晚間7時左右結束，據悉現場氣氛理性平和，並未有衝突。

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韓仕賢指出，花旗勞資雙方對員工安置計畫的訴求確實存在一定差距，不過雙方仍有持續協商意願，因此預計在農曆年前召開第2次勞資協商會議，資方會將此次會議內容攜回研議，於第二次會議提出資方意見，勞方則預計在農曆年後召開會員代表大會，針對第2次會議內容與工會會員討論，是否有希望爭取調整的條件。

花旗（台灣）銀行晚間說明，此次會議討論主軸為員工安置方案，工會已在會前提出方案內容，包括留任獎金、年資結清方案、交易獎金及移轉後工作保障等，資方也在會中提出對應方案，並向工會說明；會議雙方初步就各自方案交換意見，雙方方案內容雖有相當落差，但仍有繼續協商意願，將在農曆年前舉行第2次會議，再聚焦討論。（編輯：潘羿菁）1110107