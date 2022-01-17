投資型保單買氣旺 2021年新契約保費重返兆元水準

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（中央社記者謝方娪台北17日電）2021年資本市場多頭，帶動投資型保單買氣狂飆，全年新契約保費（含負債項下收入）年增近7成，因此即使傳統型保單銷售下滑，壽險業全年新契約保費仍達新台幣1兆480億元，重返兆元水準。

壽險公會今天公布壽險業2021年保費收入概況。若從保費收入加負債項下收入觀察，壽險業2021年總保費收入為2兆9710億元，年減6.1%；初年度保費收入為1兆480億元，年增14.3%，續年度保費收入達1兆9230億元，年減14.4%。

2020年受到疫情衝擊、全球降息及金管會宣告利率平穩機制等新制上路影響，壽險業全年新契約保費收入跌破兆元、僅9167億元，不過2021年資本市場熱絡，帶動投資型保單買氣一路升溫，全年投資型保單新契約保費收入達5774億元，年增69.7%，因此儘管傳統型保單買氣降溫、年減18.4%，整體壽險業新契約保費收入仍重回兆元大關，年增14.3%。

依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。若不計負債項下收入，2021年壽險業總保費收入為2兆6484億元，年減12.5%。

其中，雖然投資型保單初年度保費收入年增26%，但傳統型仍年減18.4%，連累壽險業全年初年度保費收入僅7315億元，年減6.7%；續年度保費收入1兆9169億元，則年減14.5%。

除了年中受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，業務員銷售不易外，壽險公會分析，隨公債殖利率走低，傳統型保單各月宣告利率普遍走低或維持不變，對民眾而言吸引力下滑，因此初年度保費收入較2020年縮水18.4%。

不過，受惠新台幣對美元仍處強勢地位、上半年資本市場熱絡等因素影響，投資型保單買氣則年增26%。（編輯：黃國倫）1110117