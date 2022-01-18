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力拚台灣創新板上市家數 證交所放寬2規範

2022/1/18 18:07
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（中央社記者潘智義台北18日電）鬆綁台灣創新板門檻，證交所祭出2規範，第一，原先規定申請時近一年度營收不低於新台幣1.5億元，改為近4季不低於1.5億元；第二，投資者自然人僅需提供1000萬元財力證明。

台灣證券交易所今天董事會通過放寬台灣創新板申請上市門檻，並同步調整投資人適格標準，第一，申請上市近一會計年度合計營收不低於新台幣1.5億元規定，改為近4季；第二，投資人資格部分，自然人淨資產達1000萬元，調整為提供1000萬元以上財力證明。

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證交所舉例，假設新創公司在2021年7月申請，按原規定須2020年營收不低於1.5億元，新制上路後，審查基礎改為以2021年第1、2季與2020年第3、4季，也就是說，對於新創業來說，新制比較容易達到營收1.5億元門檻。

另外，針對合格投資人審查部分，證交所表示，舊制必須由證券商啟動稽核程序，包括調查負債，需要扣掉負債才能算出淨資產，程序相當耗時，但新制只要在證券商開戶時提供財力證明即可，大幅縮短流程時間。（編輯：潘羿菁）1110118

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