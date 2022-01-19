櫃買市場去年創4項歷史紀錄 今年盼穩定發展

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）櫃買中心今天舉行歲末記者會，民國110年股票市場包括成交日均值、外資成交比重、上櫃權證發行檔數及興櫃成交日均值4大指標，均創下歷史新紀錄，國際債券發行額也創新高，今年則力求穩定發展。

櫃買中心董事長陳永誠表示，過去一年全球持續受到COVID-19疫情影響，台灣對疫情控制得宜，櫃買市場的成長及表現相當亮眼，股票市場與債券市場紛紛刷新歷史新高紀錄。

展望今年，陳永誠表示，去年是較特殊的一年，今年將面臨升息、塞港、供應鏈重組、疫情等因素干擾，今年能走的平穩就是最大期望，希望波動不要太大。

陳永誠指出，疫情的確影響招商，去年申請上櫃家數23家，登錄興櫃家數有74家（含7家申請登錄戰略新板）；今年上櫃申請目標22家，興櫃目標45家，創櫃板則設定40家。

據櫃買中心統計，110年上櫃股票成交日均值新台幣830.98億元，興櫃一般板股票成交日均值52.47億元，雙雙創下歷史新高紀錄；而櫃買指數110年底收在237.55點，則創下近21年來新高點。

櫃買市場交易績效亮眼，也吸引外資積極參與市場，110年外資成交比重達17.46%，創下歷史新高，更較109年度成長43%。

統計110年底上櫃掛牌及興櫃登錄家數分別達到788家及296家（含6家戰略新板公司）。全體上櫃公司110年累計營收合計2兆6467億元，較109年成長17.26%；其中，營收成長的上櫃公司高達581家（占已申報上櫃公司73.73%）。

債市方面，110年永續發展債券發行量與國際債券市場規模雙雙締造新猷，永續發展債券發行量突破新台幣1000億元，達到1058.3億元；國際債券發行金額共計1兆1695.62億元（約416.14億美元），年底流通在外餘額突破2000億美元，達到2038.56億美元。

在上櫃債券ETF方面，110年發行規模達1.27兆元，居亞澳地區各主要證券交易所中排名第1。

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展望今年，櫃買中心表示，將持續營造友善籌資環境、擴大櫃買市場規模、強化公司治理，並提升資訊透明度、促進商品多元化、發展永續性商品、完善交易機制、維護資訊安全、強化投資人教育宣導，以及推動國際交流合作目標。同時將遵循ESG原則、永續發展目標與公司治理3.0等相關政策，攜手企業共同推動資本市場永續發展。

面臨升息的變數，櫃買中心表示，去年表現亮眼的國際債券，今年初趕在FED升息前有搶發跡象；截至目前，含已受理的有38檔國際債券，發行總金額約65億美元；另外，預估今年第1季永續債券發行可達新台幣200億元。（編輯：張良知）1110119