台股封關前量縮 專家：長線投資可抱股過年

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台股將在26日封關，法人認為，即便封關後有美聯準會利率會議不確定因素，長線投資人仍可抱股過年。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北20日電）農曆新年將屆，台股將在下週三（26日）封關，今天成交量明顯縮小，法人認為，即便封關後有美聯準會利率會議不確定因素，長線投資人仍可抱股過年，就算最差情況，萬八支撐依然有守。

加權指數今天終場收在18218.28點，小跌9.18點，跌幅0.05%，成交金額新台幣2383.87億元，8大類股僅機電、金融類股下跌。

美國聯邦準備理事會公開市場操作委員會（FOMC）即將召開利率會議，預計在台股封關後才會公開結果，群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，市場既然有不確定因素，不必急著抱股過年，若結果偏空，台股在農曆年假後才會反映，現在買可能趕上一波跌勢；若是會議結果偏多，也不必急著現在加碼，還是要留意風險。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，即便美聯準會釋出緊縮貨幣訊息之際，造成恐慌氣氛，股市震盪拉回，但長線仍然維持多頭格局；除可觀察2015年升息循環當時台股表現得知，再以去年6月聯準會釋出緊縮政策為例，7月台股依然首次站上萬八。

蔡明翰解釋，台股農曆年封關前即便依然與國際股市同步，卻量縮波動小；若從聯準會釋出升息循環訊息角度來看，股市常先拉回整理之後，再走高，尤其台股多頭格局未變，仍可抱股過年。

德信證券副總經理吳文彬則認為，近10個交易日融資大減近139億元，農曆年長假前融資減肥，加上農曆年後有多家投信發行指數股票型基金（ETF），有助年後資金重新投入股市。

吳文彬預期，在台積電股價維持高檔情況下，台股即便回測，也可望守穩在萬八之上。（編輯：張均懋）1110120