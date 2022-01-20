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世邦魏理仕看好潛力及前景 成立南台灣辦公室

2022/1/20 19:55
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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）商仲業者世邦魏理仕今天表示，今年土地市場購買需求將維持穩定，但土地平均價格難創新高，工業用不動產持續受到自用型買方青睞；看好南部市場的成長潛力與發展前景，宣布成立南台灣辦公室，也是首家外商商仲設立直營辦公室。

世邦魏理仕發布新聞稿指出，展望今年不動產投資市場，台灣央行升息力道、政府推出打炒房措施將是不動產市場兩大不確定因素。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，日前針對多家大型投資機構進行問卷調查；其中，投資人對於通膨高於預期、銀行放貸態度轉變及新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最感到憂心，認為將影響今年不動產投資活動。

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根據世邦魏理仕預測，今年土地市場需求將維持穩定，但是平均土地價格難創新高。商用不動產部分，工業用不動產將持續受到自用型買方青睞；今年大型不動產投資金額有望再度寫下新台幣4000億元成績。

此外，世邦魏理仕董事總經理朱幸兒表示，國內、外大廠加碼投資南部縣市，南台灣工業及住宅用地需求持續成長。世邦魏理仕看好南部地區的長期發展潛力，為了更貼近市場、即時提供服務，世邦魏理仕已正式設立南部直營據點，盼滿足客戶不動產需求。（編輯：蘇志宗）1110120

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