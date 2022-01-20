鴻海防疫升級 雙北和桃園廠21日起加強入廠管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）國內疫情延燒，鴻海今天提高防疫等級，21日起雙北及桃園廠區加強入廠管制，提高3點防疫措施，其中鴻海新北市土城總部虎躍廠21日起實施快篩入廠管制。

國內今天新增37例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中24例境外移入、13例本土病例，本土病例中7人與桃機衍生群聚有關。

國內疫情延燒，鴻海集團今天對內部公告再提升防疫措施，新北市、台北市及桃園廠區21日起加強入廠管制，並提高3點防疫措施。

首先鴻海集團21日起實施人員分組分流入廠，各單位以A/B分組為原則，安排人員入廠，至於配合生產必要、維持廠區安全、或需要使用實驗室設備人員除外。

其次，鴻海集團在新北市土城區的虎躍、中山二廠，實施快篩入廠管制，員工需將1週內居家快篩陰性證明上傳至鴻海內部的「香信」應用軟體後，21日起始可申請入廠。

再者，鴻海集團聲明共同遵守重點，其一包括員工有任何症狀，應充分說明並回報人資及主管，並立即就醫、在家休息。其二是員工若與確診者密切接觸，經衛生單位匡列者，在結束隔離檢疫後，需憑PCR陰性證明始可申請入廠。

鴻海19日起已提升防疫措施，居住地在桃園市中壢區的鴻海員工暫緩入廠，改為居家上班。

日前鴻海也對內宣布，台灣桃園廠區和雙北廠區加強防疫管制，包括「禁止跨廠交流」，禁止同仁跨廠移動、雙北廠區環廠交通車停駛。其次「啟動網格管理」，執行樓層分流與網格化，廠區內保持人員適當間距。此外「用餐改為便當」，減少面對面接觸風險，餐廳改發便當。（編輯：趙蔚蘭）1110120