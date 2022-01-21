房地合一2.0稅收創新高 連江縣也年徵817萬元

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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）去年第4季、全年房地合一稅收雙創新高，房仲分析，房市景氣上升力道強於稅制管制力量，帶動稅收寫新猷，就連離島連江縣稅收都達到新台幣817萬元。

根據最新財政部統計，去年第4季房地合一稅收達76.8億元，年增幅70%，創下房地合一稅上路以來單季新高。全年房地合一稅收227億元，同步寫下新猷。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅2.0是為了抑制短期投資與投機，不過，房市景氣上升力道明顯強於稅制管制力量，即便新制上路，去年第4季房地合一稅收仍創新高。

他說，短期稅率拉高加上預售換約納入房地合一稅，也可能是促使稅收增加的原因。

統計顯示，去年第4季房地合一稅收達76.8億元，年增幅度達7成，稅收最高的是台中市的16.1億元，其次則高雄市11.7億元。

曾敬德認為，台中市、高雄市去年房市交易熱絡，可能有人搭景氣順風車，產生較多短期交易。同時，台中市與高雄市土地交易熱絡、預售換屋等也會拉高稅收。

根據統計，連江縣去年前11月買賣移轉棟數僅有2棟，絕大多數都是零星的土地交易，不過，全年房地合一稅收達817萬元。他說，顯示連離島土地價格都隨房市景氣走揚。（編輯：林興盟）1110121