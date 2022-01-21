台股週線下跌504.03點 航運類指數挫逾9%最重

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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台灣證券交易所統計，今天加權股價指數收盤為17899.30點，較上週收盤下跌504.03點，跌幅約2.74%，航運類指數本週下跌9.24%，在各產業指數中跌勢最重。

證交所發布新聞稿表示，本週產業別指數漲幅以電子通路類指數上漲1.15%最大，航運類指數下跌9.24%，為各族群最高。

本週集中交易市場總成交金額新台幣1兆3476.21億元，全體上市股票成交金額1兆2666.59億元，股票成交量週轉率2.36%；成交金額前3名為半導體類、航運類與光電類，分別達4688.26億元、1467.51億元與1424.2億元。

證交所表示，今年年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交金額4兆4864.67億元，市場日平均成交金額2990.98億元。

全體上市公司市場總值為新台幣55兆5064.31億元，較上週收盤市值57兆198.97億元，減少1兆5134.66億元，減幅約2.65%。（編輯：張均懋）1110121