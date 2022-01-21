永大擬全數出脫永彰持股 獲利上看1.26億元

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電梯大廠永大董事會今天通過擬全數出脫永彰機電股票，每股處分價格估新台幣23.62元至28.875元，預估處分利益約新台幣5906萬元至1.26億元。永大指出，此次處分永彰股票目的為充實營運資金。

寶佳集團淡出永大後，旗下3大投資公司已取得永彰20.289%股權，成為永彰第2大股東。

永大傍晚公告，今天董事會通過處分永彰機電股票，預計處分1278萬5000股，每單位價格23.62元至28.875元，預計交易總金額約3.02億元至3.69億元，處分利益約5906萬元至1.26億元。

永大原持有永彰1278萬5000股，持股比重19.977%，經過此次處分後，永大將出脫所有永彰持股，永大表示，主要目的為充實營運資金。

寶佳集團淡出永大後，目標鎖定永彰，累計至去年5月底，寶佳集團旗下3大投資公司取得永彰20.289%股權，超越永大持股比重，當時躍升永彰第2大股東。

根據永彰前10大股東資料，若永大此次全數出脫永彰持股，寶佳集團續為永彰機電第2大股東，僅次於日商Marelli Corporation持股比重21.84%。

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永彰於1987年5月由永大和日商Calsonic Kansei（後更名為Marelli Corporation）共同設立，是永大子公司。根據年報資料，永彰主要產品包括汽車空調和車用電子產品，以及電力系統斷路器、工業機器人、變頻器、大型冰水機等機電產品。2020年台灣市場占營收比重約55.63%，中國大陸占比約16.06%，日本占25.62%。

法人指出，永彰在車用領域主要客戶包括裕隆日產、納智捷、中華汽車等，以及中國大陸東風日產、東風裕隆等；車用電子產品主要客戶為裕隆集團。根據年報，永彰在中國大陸惠州、武漢、襄陽、杭州、昆山等地設有營運據點。（編輯：張均懋）1110121