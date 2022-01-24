美股重跌牛年封關買盤恐降溫 台股季線保衛戰

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）美股跌勢加劇，台股上週也失守萬八大關，季線17819點岌岌可危。分析師表示，牛年封關進入倒數，加上疫情干擾，整體買盤料明顯降溫，恐讓剩下3個交易日的台股元月行情告吹。

網飛（Netflix）財報表現令投資人失望，讓科技股再度成為領跌重災區，美股道瓊6個交易日下跌超過2000點。道瓊工業指數週五終場下跌450.02點、跌幅1.30%、收在34265.37點，標準普爾500指數下跌84.79點、跌幅1.89%、收在4397.94點。

科技股那斯達克指數下跌385.10點、跌幅2.72%、收在13768.92點，費城半導體指數下跌59.966點、跌幅1.72%、收在3434.785點。

分析師表示，台股上週下跌504點，週線收出長黑K棒，多頭架構遭到破壞，也讓元月行情即將成為泡影；若科技股無法率先止跌，挽回投資信心，只要美股一有風吹草動，台股恐將遭到池魚之殃。

法人也認為，美股走勢震盪加劇，月初受到美國聯準會（Fed）加速升息影響，近期則傳出影響科技業巨頭的反壟斷法在美國國會持續推進，導致美國科技股龍頭大廠全數受衝擊。

法人說，台股與美股具高連動性，許多供應鏈更與美國科技大廠相關，投資信心恐大受打擊。此外，隨著牛年封關進入倒數，整體買盤意願也恐明顯降溫，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展也是變數。（編輯：楊蘭軒）1110124