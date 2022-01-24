中鋼去年稅前賺逾844億 看鋼市先蹲後跳

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（中央社記者蔡芃敏台北24日電）中鋼今天公告去年度稅前盈餘，共新台幣844.13億元，年增2949%。中鋼認為，國際鋼價出現止跌跡象，鋼市有望「先蹲後跳」，預期需求將在農曆年後出籠，且自第2季起迎接旺季。

中鋼去年12月營收409.98億元，月減9％，自行稅前淨利為59.61億元，月減24%；去年營收4683.28億元，年增49%，稅前淨利達844.13億元，衝破800億元大關，較2020年成長816.45億元，年增2949%。

中鋼說明，受惠鋼市強勁復甦，鋼鐵事業量價齊揚，是營運寫佳績的重要關鍵，去年累計碳鋼銷售量為955萬9952公噸。此外，轉投資收益也較2020年同期高。

中鋼日前已開出2月內銷盤價，鋼品平均調降1.62%。展望後市，中鋼認為，國際鋼價出現止跌跡象，今年鋼市有望「先蹲後跳」，預期需求將在農曆年後釋出，且自第2季起迎接旺季。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，中鋼防疫措施升級，啟動分流辦公，會議、課程等改以線上視訊為主，避免員工群聚。中鋼防疫超前部署，力求產銷順利運轉。（編輯：郭無患）1110124