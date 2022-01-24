110年零售業營收近4兆 寫歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北24日電）實體通路人潮回流、消費動能回溫，推升零售業營收表現，經濟部今天公布110年12月零售業營業額為3684億元，年增3.7%，為連續4個月正成長；全年則逼近4兆，為3兆9855億元，寫下歷史新高。

經濟部統計處下午公布110年12月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為1兆1142億元、年增12.1%，刷新歷史紀錄；零售業為3684億元、年增3.7%，寫歷史同月新高；餐飲業為770億元，寫下歷年次高紀錄，年增7.1%。

觀察零售業主要行業表現，統計處副處長黃偉傑分析指出，國內油價較去年同月上漲，帶動燃料零售業營收採雙位數成長，年增21.7%；雙12及耶誕節檔期買氣熱絡，則推升電子購物及郵購業營收表現，年增6.9%。

綜合零售商品業方面，黃偉傑表示，百貨公司受惠促銷活動、服飾換季以及高單價精品熱銷，年增12.6%；超市因業者展店及促銷活動年增5.2%；量販店因獨賣商品熱銷及線上購物銷售開紅盤，年增5.4%；超商則因門市擴增及鮮食營收成長，年增1.2%。

而零售業110年營業額為3兆9855億元，寫下歷史新高紀錄，年增3.3%，似乎沒有受到疫情影響，黃偉傑分析，零售業產業特性多元，如去年5月升到三級警戒，民眾多在家辦公與自煮，除了帶動筆記型電腦、視訊設備銷售成長，超市、量販營收表現也相當亮眼。

黃偉傑說，在疫情影響下，110年電子購物業、超市、超商、量販店營收全都創下歷史新高，支撐整體零售業創高。

值得注意的是，網路銷售在整體零售業的比重逐年攀高，尤其在疫情催化下急速增加，網路銷售去年為4303億元，創下有統計以來新高，年增24.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

批發業方面，由於新興科技應用持續擴增、半導體及國際原材物料價格居高不下、終端需求強勁，推升110年12月營收為1兆1142億元、年增12.1%，刷新歷史紀錄，全年則為12兆1641億元，同樣創歷年新高，年增15.8%。

展望未來，黃偉傑指出，近期逢春節前採購旺季，預估零售業營業額會持續成長，推估今年1月零售業營業額年增0.5%至3.5%；此外，全球經濟穩定復甦，帶動終端市場需求增加，加上新興科技應用需求持續擴展、國際原材物料價格續居高檔，預估批發業營收年增8.3%至11.3%。（編輯：黃國倫）1110124