蘋果28日財報 外媒估晶片短缺影響部分產品交期

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果（Apple）將於28日公布去年第4季財報並展望今年營運，外媒分析，全球晶片短缺仍影響蘋果部分產品交期；蘋果取得先進製程晶片的優勢地位，可能受到COVID-19疫情等變數影響；預期蘋果將改變產品集中在中國生產的現況。

蘋果將於美國時間27日下午（台灣時間28日上午）公布2022會計年度第1季（截至去年12月底）的季度財報。國外科技網站9To5Mac於美國時間24日分析，蘋果去年第4季假期銷售狀況、未來晶片缺貨對部分產品影響、COVID-19疫情變化等，將是市場法人關注焦點。

國外科技網站MacRumors報導，14吋和16吋高階筆記型電腦MacBook Pro交貨時間拉長，14吋MacBook Pro交貨時間要到2月底，觀察英國和加拿大市場，16吋產品的交貨時間甚至拉長到8週。MacRumors指出，蘋果持續受到全球晶片短缺影響。

9To5Mac進一步指出，去年9月中旬推出的iPhone 13 Pro系列，目前線上訂購的交貨時間，仍需要等待3天至5天，製造供應鏈的干擾迄今仍影響蘋果出貨。

此外9To5Mac分析，蘋果重新設計的iPad mini 6平板電腦，也遇到晶片短缺問題，儲存容量256GB的機種交貨時間拉長至6週。

報導指出，過去2年儘管蘋果在全球晶片短缺情況下仍保有拉貨的優勢地位，不過蘋果將持續推出採用先進製程晶片的新品，取得晶片的優勢地位可能因疫情變數，加上內部高階工程師不斷出走等因素，受到影響而無法維持。

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9To5Mac表示，全球晶片短缺對蘋果新品上市時程的影響，仍要看蘋果此次財報公布後的預測與展望，不過可預期的是，蘋果將會改變產品集中在中國生產的現況。

蘋果在去年10月下旬公布截至9月底的2021會計年度第4季財報指出，由於供應鏈受限，影響單季營收規模達60億美元，預估供應鏈受限狀況到去年12月底仍會持續擴大，但蘋果強調，市場需求仍十分強勁。（編輯：楊凱翔）1110125