換機時間拉長 德誼估台灣今年手機銷量持平

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（中央社記者江明晏台北25日電）蘋果在台經銷商德誼去年整體營收年增20%，總經理黃麗容表示，由於手機品質持續提升、耐用度提高，消費者換機時間拉長，預估2022年台灣整體手機銷量持平。

全台Apple經銷商德誼數位宣布推出全新會員App，祭出分級福利優惠，會員除享有各式折價券與服務外，另結合遠傳心生活與遠傳幣累點機制。

德誼數位總經理黃麗容表示，新推出的會員App透過與遠傳心生活強強聯手，提供更多消費者利多服務與回饋，以線上線下整合的雙生態圈系統優勢，可望提升會員對德誼數位服務黏著度，並創造會員多元優惠累積、堆疊的長尾價值。

展望今年手機市況，黃麗容表示，2021年台灣手機市場的手機銷量，相較2020年呈現些微衰退，不過，蘋果iPhone在台銷量則是緩步成長，顯見iPhone實力，而近年手機品質持續提升、耐用度提高，消費者換機時間拉長，預估2022年台灣整體手機銷量不會差太多，應會持平發展。

她分享，德誼受惠居家上班推升iPad銷量、供貨充足、百貨週年慶刺激等因素挹注，去年整體營收年增20%，手機、平板整體產品線都賣得很好。

她也說明，去年因為五倍券發動，提前誘發消費行為，導致雙11的商機看起來不如預期，但兩者疊加後，其實買氣不減，消費動力還是存在。（編輯：楊凱翔）1110125