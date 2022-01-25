集邦估2022年全球電視出貨2.17億台 年增3.4%

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（中央社記者潘智義台北25日電）研調機構集邦科技今天公布最新調查，受惠於小尺寸電視需求遞延，將帶動2022年整體電視出貨量成長3.4%，達2.17億台。

集邦報告顯示，2021年電視出貨量2.1億台。進入2022年，面板產能充裕，電視面板價格大起大落的情況將不復見，取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。經過2021年下半年電視面板價格大幅修正後，今年面板價格將有利於品牌商的布局。

另外，去年東南亞和新興市場受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打擊，加上面板價格過高，導致電視品牌商減少對小尺寸23.6吋、32吋和43吋等產品的供應，需求被迫遞延；但2022年小尺寸電視面板價格已貼近面板廠現金成本，有利於品牌重新提高小尺寸的出貨比重，39吋以下出貨比重將維持在25%。

中尺寸電視40至59吋出貨比重維持在55%，60吋以上大尺寸仍是國際品牌聚焦的產品，市占率有望直上20%。

集邦指出，2021年電視品牌上半年市況受美國發放救濟金帶動，使北美出貨持續暢旺；同時，品牌持續進行面板庫存回補，讓面板價格不斷攀高。

不過，2021年下半年歐美疫情趨緩，生活回復正軌，疫情紅利不再，電視需求也面臨考驗。

此外，原物料和運費高漲，墊高電視成本，品牌業者不得不將成本轉嫁至終端售價。即便有年底雙11及黑五兩大促銷假期，但成效不彰，終端需求也就此一蹶不振，最終使2021年電視出貨量年衰退3.2%，達2.1億台。（編輯：楊蘭軒）1110125