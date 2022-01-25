2021年壽險業賺3885億創新高 匯兌成本寫4年新低

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（中央社記者謝方娪台北25日電）2021年資本市場熱絡，壽險業淨投資收益年增逾新台幣2000億元，匯兌成本則較2020年減少近3成、創近4年新低，帶動壽險業2021年全年稅前大賺3885億元，創下史上新高。

金管會今天公布壽險業2021年獲利、匯損及投資概況。2021年全年新台幣兌美元升值2.9%，相比2020年全年升值5.3%，壽險業壓力相對減輕，在完全不避險之下，壽險業全年承受3178億元兌換損失，相比2020年減少45%。

經過有效避險，避險工具創造2151億元收益，也相應產生1172億元換匯成本，壽險業再收回25億元外匯價格變動準備金，將2021年全年匯兌成本降為2174億元，創2018年以來新低。

除了匯兌成本相比2020年減少逾26%，壽險業淨投資收益相比2020年大增2110億元、增幅近2成，推升壽險業全年稅前獲利達3885億元，年增88.5%，創下史上新高紀錄。

受惠資本市場空前盛況，壽險業淨值也水漲船高，截至2021年12月底壽險業淨值達2兆7222億元，續創史上新高，月增2.6%、年增8.1%。

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台股2021年12月單月漲幅4.54%，按市值自然消長推估，壽險業持有台股部位應自2兆762億元上升至2兆1704億元，對比壽險業實際持有台股部位2兆1662億元，減碼約42億元左右。相比壽險業10、11月大動作加碼台股逾400億元，12月投資台股態度較保守，操作轉為逢高實現獲利、小幅減碼台股。

不過值得注意的是，壽險業12月底持有台股部位達2兆1662億元，連3月站上2兆元大關，續創史上新高。（編輯：潘羿菁）1110125