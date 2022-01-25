中華電財測 2022年估每股賺4.4至4.65元

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（中央社記者江明晏台北25日電）中華電信今天公布2022年全年財測，設定「營收獲利雙成長」策略目標，預估全年合併營收區間為2128至2140億元，年增約1.1%至1.7%，預估每股盈餘4.4至4.65元，較2021年減少0.21元至增加0.04元。

中華電信今天公布2022年全年合併財務預測，預估全年區間合併營收為2128至2140億元，營業成本及費用合計為1684.2至1688.1億元，稅前淨利為445.8至468.3億元，歸屬於母公司業主淨利為341.1至360.4億元，每股盈餘4.4至4.65元。

中華電說明，2022年度合併營收預測數年增約1.1%至1.7%，主要來自行動通信、寬頻接取、數據網路、MOD營收增加及爭取數位經濟新興業務商機。而合併營業成本及費用預測數也年增約2%~2.2%，主要因資通訊專案成本及修理保養費等業務及維運成本增加，營業淨利預測數約減少0.8%至增加2.6%，每股盈餘預測較2021年減少0.21元至增加0.04元。

中華電董事長謝繼茂表示，展望2022年，公司將以「永續+5G+轉型」的策略主軸，積極推動ESG永續發展，掌握5G（含企業專網）、前瞻建設2.0、疫後時代、智慧應用等商機，設定「營收獲利雙成長」的策略目標，並啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」三大技術群的組織調整，加強客群服務與轉投資經營，提升競爭優勢。

中華電信表示，因應電信產業新競爭態勢，會持續積極建設5G網路，維持國內5G網速與涵蓋領先地位，並加速拓展5G企業專網，與企業夥伴共同發展5G智慧應用，以拉升行動業務營收，帶動資通訊業務成長，透過高品質寬頻服務結合升速及三網整合策略，可望持續提升用戶平均貢獻度，促成營收成長。

影視服務上，中華電將加強MOD影視內容投資並結合熱門運動賽事如冬季奧運、2022世足賽等，持續推升客戶數與用戶平均貢獻度，帶動MOD及Hami Video的整體營收成長。

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另外，中華電2022年預估取得不動產、廠房及設備等資本支出為367.7億元，較2021年增加11.8億元，主要是維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、優先汰除高耗能設備及擴大資產活化等策略投資。處分重大資產方面，較2021年減少27.3億，主要為2021年處分中華航空持股。

中華電今天也公告，董事會通過參與投資台杉水牛六號科技創投有限合夥，投資金額新台幣6億元，以轉投資布局新興業務，有利於公司中長期策略。（編輯：林興盟）1110125