美元保單買氣熱 去年前11月新契約保費逾5000億

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（中央社記者謝方娪台北25日電）匯率及資本市場行情推升美元投資型保單買氣，整體美元保單2021年前11月新契約保費收入達193.68億美元（約新台幣5368.22億元），整體外幣保單新契約保費收入約有98%是美元保單貢獻。

金管會今天公布壽險業2021年前11月外幣保單銷售概況，外幣保單新契約保費收入折合約新台幣5470.38億元，年增21%，其中投資型保單約新台幣2634.66億元，占比達48%，傳統型保單約新台幣2835.72億元，占比52%。

雖然外幣傳統型保單新契約保費收入高於投資型保單，若進一步相比2020年前11月外幣投資型保單新契約保費收入約新台幣1339.54億元、占比僅3成，顯見2021年投資型保單買氣更加熱絡。

若從外幣保單3大幣別來看，由於新台幣兌美元連2年強勢升值、資本市場多頭行情等因素，2021年壽險業銷售主力為美元投資型保單。

2021年前11月美元投資型保單新契約保費收入高達92.09億美元，年增114%，折合新台幣約2552.46億元，占整體外幣投資型保單業績的97%。

美元傳統型保單新契約保費收入約101.59億美元，年減7%，折合新台幣約2815.77億元。

加計投資型和傳統型保單，整體美元保單2021年前11月新契約保費收入達193.68億美元，年增27%，折合新台幣約5368.22億元，整體外幣保單新契約保費收入約有98%是美元保單貢獻。

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金管會統計，去年前11月壽險業美元投資型保單新契約保費收入前3名分別為國泰人壽、台灣人壽、法國巴黎人壽。

另澳幣及人民幣保單銷售和2020年同期相比續呈衰退，整體澳幣保單新契約保費收入為2.34億澳元，年減48%，其中投資型年減22%、傳統型大減71%；整體人民幣保單新契約保費收入為人民幣5.11億元，年減41%，其中投資型年減28%、傳統型年減85%。（編輯：張均懋）1110125