減稅紓困 財政部連2年調整醫事人員收入費用率

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（中央社記者吳佳蓉台北25日電）財政部今天公布「110年度執行業務者費用標準」，連續2年主動調整醫事人員執行業務費用率，調幅比去年再提高，由112.5%增至117.5%，等於計稅時可扣除更多成本費用，具實質減稅效果，今年5月報稅適用。

執行業務者報稅時的計稅方式有兩種， 一種是設帳記載，以實際收入減掉費用支出計算，另一種為直接採用財政部公布的各年度費用標準計算，區分出收入中，可免計稅的成本費用占比多少。

財政部今天公布「110年度執行業務者費用標準」，考量去年持續受到疫情影響，執行業務者仍可能有收入減少、費用增加情形，因此連續2年主動調增執行業務者費用率，放寬110年度費用率標準可以117.5%做計算，於今年5月報稅適用。

其中針對醫事人員，包含藥師、中醫師、西醫師等，考量職業位於防疫第一線，具特殊性，放寬可免舉證、無條件直接適用；舉例來說，掛號費收入原本費用率為78%，乘以117.5%後，將可增加至92%計算。

換句話說，原本新台幣100元掛號費收入中，只有78元可視為成本，其餘22元屬於所得需課稅，費用率調增至92%後，變成100元中有多達92元可視為成本在計稅時扣除，剩餘8元才需課稅，有降低稅負的效果。

各類收入中，僅藥師的健保費收入（含藥費收入）費用率，是直接由94%上調至97%，其餘皆以原本費用率的117.5%來調增。

至於非醫事人員，凡受疫情衝擊，110年度收入總額比「109年度或108年度任一年度」減少逾3成者，費用率則可調增以112.5% 計算，幅度與去年相同。（編輯：潘羿菁）1110125