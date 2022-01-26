南亞科去年第4季每股賺2.08元 今年第1季價格小跌

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（中央社記者張建中新竹26日電）南亞科去年第4季稅後淨利新台幣64.5億元，季減14.3%，每股純益2.08元。總經理李培瑛預期，第1季產品價格可能小幅度修正，跌幅將僅約1%至3%。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。隨著產品平均售價下滑1%至3%，銷售量減少5%，南亞科第4季營收滑落至213.99億元，季減10.2%。

南亞科第4季毛利率49.4%，較第3季揚升0.2個百分點，稅後淨利64.5億元，季減14.3%，每股純益2.08元。

李培瑛表示，儘管去年第4季DRAM市場開始修正，不過，去年前3季市況快速攀升，南亞科去年整體營運結果還是不錯。2021年總營收856.04億元，年增40.3%

南亞科去年毛利率43.3%，上揚17.6個百分點，稅後淨利228.45億元，年增1.97倍，每股純益7.4元。李培瑛說，南亞科積極多元化經營，已從過去1個工廠只生產2項產品，到目前已有30幾項不同產品，可以針對市況彈性應變，也是南亞科最近幾年能夠持續獲利的關鍵。

展望今年，李培瑛表示，第1季DRAM供應商庫存水位健康，因缺料影響電視等產品生產，或地緣政治等負面因素影響，終端產品市場有一些調整，第1季DRAM產品價格可能小幅度修正，跌幅將約1%至3%。

李培瑛說，第1季DRAM產品合約價跌幅較市場預期縮小，標準型記憶體現貨價也回升一陣子，預期第2季DRAM產品價格可望較第1季持平或小幅成長。

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他預期，供應鏈缺料情況可望於今年下半年逐步緩解，此外，DDR5及新版中央處理器量產，將可刺激需求，DRAM市況樂觀，但要留意通膨、地緣政治等負面因素影響情況。

南亞科今年資本支出金額280億元，李培瑛指出，主要用於第1代10奈米製程小量產，以及第2代10奈米製程的設備。至於南林科技園區新廠預計今年上半年動土，進度較計畫延遲近2季時間，主要是受相關執照申請時程較預期慢影響。（編輯：黃國倫）1110126