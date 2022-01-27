中華電攜手博辰 打造多元支付自助繳費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）後疫情時代，自助繳費服務已成常態，中華電信宣布攜手博辰科技於地政事務所、醫院自助批價、停車場等多個場域，建置多元支付自助繳費設備（KIOSK），未來也將觸角延伸至更多場域。

中華電表示，24小時自動化人機介面服務，可縮短繳費排除人潮，提升不同場域經營者收費作業效率，降低臨櫃人員作業壓力與人力成本，也透過無現金多元支付服務，讓消費者快速完成資料申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電信說明，目前合作場域包含雙北地政事務所、醫院自助批價繳費機、停車場的自助繳費機（APS）等場域，以北市地籍謄本申請服務為例，導入「地籍謄本自動櫃員機」後，民眾僅需要約2分鐘的時間，即可完成繳費。民眾也可透過多元支付方式免去現金繳費的不便，同時也大幅降低場域現金維運成本。

隨著數位經濟發展，多元支付已成為全球發展趨勢，中華電信與博辰科技未來合作，也將推廣多元支付自助繳費設備，讓相關應用觸角延伸至更多場域。（編輯：楊凱翔）1110127