6家中小企業投資29億 台灣松澤推新型建築工法

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（中央社記者曾智怡台北27日電）投資台灣三大方案迴響熱烈，經濟部今天通過6家中小企業擴大投資新台幣29億元；其中台灣松澤計畫投入逾3億元，推動新型建築工法，搶進位處地震帶的台灣龐大市場需求。

經濟部今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所今天「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添6家中小企業擴大投資29億元。

台灣松澤防震設備致力於智慧安全建材的開發，掌握鉛心橡膠免震器與建築結構診斷的軟硬體技術，藉由免震器產品，可在地震時大幅降低建築物及橋梁的搖晃程度與損害。

位於地震帶上的台灣，在推動新型建築免震工法勢在必行，預估市場需求龐大，計劃擴大投入逾3億元，在宜蘭科學園區新建廠房，開發生產10樓以下建築免震器，維護國人居住安全，並為在地創造37個就業機會。

雍御企業生產沙灘車，由於既有廠房已趨於飽和，無法支應新品開發，將擴大招募本國員工30名，斥資近6億元在台南市關廟區擴建廠房，規劃防治污染措施，降低噪音與製程廢水循環再利用，同時導入智慧化機器設備，以擴大生產量能。

偉剛科技以產銷玩具槍為主要業務，供應給休閒、生存遊戲及軍警訓練等市場，將斥資逾13億元在新北市泰山區興建廠房，廠房建築頂樓加裝太陽能、儲能及水循環設備，產程運用MES、倉儲、物流管理系統提升整體效率，同時為在地創造76個就業機會。

寀呈公司主要運用生質塑膠材料製造一次性餐具用品、家用品等，在各國減塑與減碳政策驅使之下，計劃擴大投入逾1億元，於既有桃園蘆竹廠區增設射出與真空產品產線，採低碳材料為主，且生產製程設備逐步淘汰高耗能機器，將創造34個本國就業機會。

憶鼎企業隸屬極鮮餐飲集團，由於肉品及海鮮銷量極大，興建智慧冷凍倉儲迫在眉睫，為此擴大投入近3億元，預定設廠地點在台中市大雅區，規劃加設太陽能板；廠內也運用物聯網平台及感測器，提升效率與優化管理，將為國內創造12個就業機會。

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美十樂健康事業是保健產品經銷零售商，營業項目涵蓋藥品、營養保健品、醫學美容保養品等；近年疫情肆虐，國人對醫藥保健食品需求大增，為回應市場需求，規劃投入逾2億元在台中北屯區新建智慧化倉儲營運總部，並持續擴展實體智慧門市，也為國內醫藥產業創造109個就業機會。

「中小企業加速投資行動方案」已通過781家中小企業投資約3350億元，帶來2萬9554個就業機會；截至目前，總計投資台灣三大方案已帶動1176家企業投資約1兆6515億元，預估創造13萬523個本國就業機會，有超過百家企業申請方案中。（編輯：張均懋）1110127