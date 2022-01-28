興櫃戰略新板自然人投資資格條件放寬

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）櫃買中心今天宣布，為符合證券商對了解客戶（KYC）評估作業實務運作需求，放寬戰略新板自然人合格投資人資格條件，將「淨資產」達新台幣1000萬元，調整為1000萬元以上的「財力證明」，新制度自即日起實施。

為配合創新企業發展，營造友善籌資環境，基於過往扶植中小企業或新興產業進入資本市場經驗，櫃買中心2021年7月20日在興櫃市場下增設「戰略新板」（Pioneer Stock Board；簡稱PSB），將興櫃市場分為「一般板」及「戰略新板」。

櫃買中心表示，戰略新板提供創新企業以更便捷的方式進入資本市場籌資，成立以來已有7家送件申請，為了推動興櫃戰略新板的發展，特別於官網建置「戰略新板專區」，藉由資訊整合，讓使用者可一站式查詢相關資訊。

截至目前為止，戰略新板有電子零件的數泓科技、生技醫療的宏碁智醫、大江基因、電子商務類的騰雲、資訊服務業類的倍力等5家，另外，東研信超及進典已轉掛興櫃一般板。

櫃買中心為鼓勵戰略新板自然人合格投資人積極參與，自111年1月1日起至3月31日止舉辦登錄抽好禮活動。

大江集團旗下大江基因是今年首檔登錄的戰略新板股，1月25日以每股新台幣98元登錄興櫃戰略新板，也是今年首檔戰略新板股，26日封關日股價以100元收盤，成為繼騰雲後第2檔百元戰略股。

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大江基因成立於2011年7月，主要經營業務包括基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品的研發及製造等，透過檢測服務基礎，將技術觸角延伸至客制化基因檢測、病原體篩檢服務、細胞治療及保健產品等領域，跨入精準醫療市場。

大江基因也在疫情間開發出COVID-19病毒自動檢測平台 QVS-96S，透過機械手臂將檢測流程全面自動化，檢測速度較原有程序快10倍，一天檢測量可達1800個以上，已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）註冊列名與歐盟CE認證。（編輯：楊凱翔）1110128