台股虎年紅盤前變數多 法人：中多格局恐轉弱

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台股牛年封關收盤指數為17674.40點，創下歷年農曆封關的收盤新高；在新春休市11天後，農曆虎年開紅盤日為2月7日。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北30日電）台股牛年封關下跌26.72點，收在17674.4點。法人表示，台股封關期間面臨國內外多項變數，虎年紅盤前觀察重點包含俄烏邊境衝突情勢、美國科技龍頭股財報、國內疫情是否因長假人潮而擴散，中多格局面臨轉弱壓力。

台股26日牛年封關小跌26.72點，收在17674.4點，跌幅0.15%，成交金額新台幣2241.09億元。外資及陸資賣超151.06億元、自營商賣超47.59億元、投信買超20.19億元；三大法人合計賣超178.46億元。

因投資人憂心通膨和貨幣政策收緊，不理會良好的經濟數據，美股27日開高走低，4大指數全數收黑，道瓊工業指數小跌7.31點或0.02%，以34160.78點作收；標準普爾500指數下跌23.42點或0.54%，收4326.51點；科技股那斯達克指數下挫189.33點或1.40%，收13352.79點；費城半導體指數重挫163.01點或4.78%，收3243.99點。

群益投顧分析，台股1月面臨長假前買盤觀望、市場憂慮美國聯邦準備理事會（Fed）恐出重手加速緊縮，引發國際市場股債雙跌壓力，大盤創高後震盪拉回跌破月線，且美國參議院推動科技業反壟斷案，加上俄烏邊境衝突升高，加速指數向季線以下測試。

觀察類股1月表現，群益投顧指出，電子下跌近2%是盤勢震央所在，但傳產跌幅普遍更大，航運跌幅超過15%，玻璃陶瓷跌幅逾1成；金融受升息預期及避險資金進駐帶動續攀高，漲幅超過2%最突出；油電燃氣因油價走高加持小漲。

展望2月台股行情，群益投顧認為，新春紅盤前觀察焦點包括美國聯邦準備理事會公開市場委員會（FOMC）對升息縮表定調、俄羅斯與烏克蘭政治衝突的發展、美科技龍頭股財報以及對本季營運後市展望 ，還有國內疫情是否因長假人潮大量流動失控擴散。

群益投顧表示，就技術面而言，加權指數跌破季線向下探底，中多格局面臨轉弱壓力，17900點至18100點已成上檔短壓所在，必須站穩才具止穩力，否則仍有朝半年線至年線附近測試的可能。

永豐投顧指出，元月台股延續去年多頭衝力，開年不久就衝上18600點，再創歷史新高。隨後盤勢震盪，一度下探月線支撐，但電子權值股台積電不但營收創新高，法說更是利多大放送，獨力拉動指數重回高檔。

永豐投顧觀察，大盤突破沒有量能配合，且面臨元月底春節長假，市場投資人都偏向謹慎，不願意承擔春節休市期間的風險，所以大盤能否補量確認頭肩底多頭型態，要等到2月新春開市。

永豐投顧表示，台股封關期間，包含元月底的蘋果、2月初的Alphabet和與亞馬遜等美股重要公司將相繼揭露財報，對於股市走向相當關鍵。如果財報能激勵股價振作，可帶動那斯達克指數表現，否則對股市看法要更謹慎。（編輯：蘇志宗）1110130