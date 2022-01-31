太陽能廠多元經營 苦盡甘來迎轉機

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（中央社記者張建中新竹31日電）太陽能廠歷經慘烈的產業淘汰洗牌，現多轉向內需市場並展開多元化經營，各廠營運紛紛走出谷底，目前國碩、茂迪已營運獲利，元晶去年第4季可望轉虧為盈，迎向轉機。

太陽能產業曾經風光一時，茂迪及益通曾於2005年及2006年先後登上台股股王寶座，股價最高分別飆漲至新台幣985元及1205元；產業美好前景吸引兩大晶圓代工廠台積電及聯電跨界投資。

隨著中國大陸政府大舉補貼業者進軍太陽能市場，致使供需嚴重失衡，重創太陽能產業景氣。廠商過去搶訂的多晶矽原料供貨長約，反成為沉重包袱，營運多面臨虧損窘境，太陽能產業淪為財訊傳媒董事長謝金河眼中台灣第一慘的「慘業」。

其中，茂迪、元晶、太極能源及達能等曾被迫裁員，整個太陽能業出現有一年合計大舉裁員3000餘人的慘況。

益通自2009年由盈轉虧後便一蹶不振，連續長達10年虧損，最終走上解散一途。聯電旗下的聯相光電及大同集團的綠能也都解散清算，英業達集團的英穩達因負債總額逾新台幣22億元、資產僅9至10億元，在2021年底向法院聲請破產止血。

稱霸晶圓代工業的台積電，是許多產業、廠商學習典範，但在投資太陽能領域同遭挫敗。台積電太陽能經過6年努力，因未能發展出穩定獲利模式，考量缺乏經濟規模，成本上不具競爭優勢，最後以關廠收場。

新日光、昱晶及昇陽光電3家太陽能廠在景氣低迷時決定整併，三合一成為聯合再生能源公司，並獲行政院國發基金管理會及耀華玻璃管理委員會等政府資金挹注，方得以倖存。

考量現實的太陽能產業環境，台廠的規模與生產成本難與中國業者競爭，多進行營運調整，朝下游太陽能模組及系統領域發展，並順應政府政策轉向內需市場。此外，廠商還展開多元化經營，跨足太陽能以外市場，期能為未來開創新契機。

碩禾引進鴻海集團旗下鴻揚創投投資入股、持股10.54%，成為第2大股東並進駐董事會。碩禾與鴻海、榮炭及中鋼（2002）集團旗下中碳合作，開發電動車電池負極材料，碩禾主要負責矽、矽氧材料技術。

瞄準太陽能漁電共生發展，茂迪手中已有超過30MW（百萬瓦）的案場，預計未來一年陸續併網，茂迪並決定跨入蝦及鰻魚養殖。

中美晶除轉投資半導體矽晶圓廠環球晶，成為貢獻營收及獲利的主力外，並投資宏捷科、兆遠、朋程及台特化等公司，事業版圖涵蓋化合物半導體、車用二極體及半導體特殊氣體；中美晶去年斥資1500萬美元，參與美商Transphorm私募取得5.84%股權，進一步深化氮化鎵（GaN）布局。

太極能源）則透過子公司盛新材料，自主開發從自製晶種、原料，到製程中的掌握晶態穩定、缺陷修補與電性調控、晶體缺陷檢測分析等技術，布局碳化矽（SiC）晶錠、基板；太極能源母公司廣運還配合開發碳化矽長晶爐。

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聯合再生一方面減緩太陽能電池及模組製造業務的包袱，同時拓展太陽能系統及儲能業務。目前在儲能方面已有初步斬獲，取得台電南鹽田自動頻率控制（AFC）標案。

整體而言，隨著營運調整效益逐步顯現，加上政策推動再生能源發展，太陽能廠營運轉機浮現。茂迪已順利呈現獲利，元晶去年第4季可望轉虧為盈，聯合再生也認為最艱難的日子已經過去，今年將力拚轉盈。（編輯：張良知）1110131