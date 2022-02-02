越南2022經濟展望 台商：國境開放有助復甦

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越南台商、大發食品股份有限公司創辦人許玉林（右）表示，越南經濟會怎樣成長，疫情變化仍是最大因素。在越南國境管制逐漸鬆綁後，2022年第2季可能會是一個恢復點。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年2月2日

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南今年經濟成長率目標設定在6%至6.5%之間。台商圈觀察，疫情蔓延逾2年仍未見終點，市場已趨向保守；但企業肯定越南開放、「與病毒共存」的態度，認為這將有助經濟復甦。

越南國會去年底通過決議，將2022年的國內生產毛額（GDP）成長率目標設在6%至6.5%之間。越南國會並要求，在防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的同時也要恢復經濟社會發展。

越南2020年防疫有成，外界原本看好2021年經濟會強彈。未料2021年越南遭病毒攻破，更一度祭出極端的防疫手段，以致企業停工、降低產能，拖垮2021年的經濟表現，成長率僅2.58%，續創逾30年來新低。

在越南耕耘20多年的大發食品股份有限公司創辦人許玉林說：「疫情起伏不定，我只能先求止損。」他坦言，疫情爆發2年來，一共關了大約10家店，包括大發門市、炸雞店、咖啡店、寵物店等。

許玉林指出，疫情下考驗不斷，2020年越南防疫佳，但當時歐美疫情嚴峻，公司外銷表現僅剩原本的2至3成；2021年換越南「淪陷」，現在復工又遇缺工，至去年12月還有2成的勞力缺口，連帶影響產能。

越南的防疫政策由「清零」轉為「與病毒共存」，每天的單日新增確診病例都在1萬5000例以上。但由於越南已經開始施打第3劑加強針，許玉林觀察，民眾對於病毒已經不如以往懼怕。

許玉林表示，全球疫情延燒許久，市場趨向保守，經濟到底會怎樣成長，疫情變化仍是最大因素。若依越南當前的「新常態」來看，在國境管制逐漸鬆綁後，今年第2季可能會是一個恢復點。

威信印刷包裝工業董事長沈憲煜認為，越南防疫思維轉變後，比較樂觀的是應該不會再封城，因此內銷市場會漸漸恢復。然而，現在歐美又開始遭遇新一波疫情，防疫措施走走停停，就會影響外銷業者。

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此外，沈憲煜觀察，中國堅持「清零」可能讓同為「世界工廠」的越南受惠，「一邊是愈管愈嚴，一邊是愈開愈大」。據他所知，很多企業已經把訂單轉到越南，這將有助帶動越南經濟。

但沈憲煜說，現在原物料飆漲，以紙來說，幾乎是翻倍漲，企業想接單也要有足夠的周轉金；目前胡志明市普遍缺工，年後的復工情況也在考驗企業。疫情下，中小企業的生存非常辛苦。（編輯：馮昭）1110202