金管會：保障型保險商品平台 3類商品可買

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北5日電）農曆新年之際，金管會提醒民眾進行保單健檢，適時檢視並填補保障缺口；保障型保險商品平台已在去年9月上線，目前有定期壽險、小額終老保險及重大疾病健康險等3類商品，可供民眾線上購買。

2020年世界各國保險滲透度，台灣僅次於香港、高居全球第2名，台灣人愛買保險，但保障成分也是重點。金管會今天提醒，民眾應瞭解自身保險需求，適當購買保障型保險，一方面可用較低保費獲得較高保障，另一方面可降低未來個人或家庭經濟生活的不確定性。

金管會表示，定期壽險具商品結構簡單及保費相對便宜的優點，傷害險保費低廉且可保障因遭受意外傷害事故導致殘廢或死亡的風險，商業健康險則可滿足國人醫療照顧需求，這些都屬於保障型保險商品，民眾可依自身財務能力及實際需求選擇最合適的保障型商品，滿足風險規劃需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民眾除了可從壽險公會網站的「保戶試算專區」檢視自身保障缺口，壽險公會及業者也在網頁設置保障型商品專區，提供民眾認識或購買保障型保險的管道；另外，民眾可在金管會保險業公開資訊觀測站或保險事業發展中心保險商品資料庫，查詢各保險公司商品資訊作為投保參考。

此外，金管會請集中保管結算所規劃結合保障、退休投資與促進公益的「退休準備平台」，並由基富通證券在平台中建置保險專區「保障型保險商品平台」，於去年9月23日正式上線，目前規劃定期壽險、小額終老保險及重大疾病健康險等3類商品，民眾可不受空間與時間限制，依自身需求在網路平台選擇適合的商品。（編輯：楊蘭軒）1110205