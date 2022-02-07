MSCI調整2/10公布 法人估台股權重小幅調降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）指數編纂公司MSCI（明晟）將於10日公布調整結果，考量MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，投顧法人預測台股權重可能小幅調降；元太、華航及AES-KY入選MSCI成分股的機會較高。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新的季度調整結果預計2月25日收盤生效。

統一投顧分析，今年1月以來台灣加權指數及MSCI台灣指數分別下跌3%及1.5%，表現位居中段，雖無A股納入因子調整干擾，但考量MSCI中國指數表現略優於MSCI台灣指數、MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，預期台股權重將小幅調降。

統一投顧觀察2021年第4季個股表現，市值排名前100名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股包括元太、華航、AES-KY、長榮航、中美晶、台勝科、信驊等。

考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧預估，元太、華航、AES-KY在這次MSCI季度調整入選成分股的機會較高。

統一投顧也提醒，去年第4季市值排名落在103名的鴻準，以及排名落在101名的宏碁，需提防本次MSCI調整可能從成分股遭移除的風險。（編輯：郭無患）1110207