更多編輯台推薦新聞：
「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
移工專案引進第2階段15日啟動 印越菲泰全開放
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300

MSCI調整2/10公布 法人估台股權重小幅調降

2022/2/7 13:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）指數編纂公司MSCI（明晟）將於10日公布調整結果，考量MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，投顧法人預測台股權重可能小幅調降；元太、華航及AES-KY入選MSCI成分股的機會較高。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新的季度調整結果預計2月25日收盤生效。

統一投顧分析，今年1月以來台灣加權指數及MSCI台灣指數分別下跌3%及1.5%，表現位居中段，雖無A股納入因子調整干擾，但考量MSCI中國指數表現略優於MSCI台灣指數、MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，預期台股權重將小幅調降。

統一投顧觀察2021年第4季個股表現，市值排名前100名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股包括元太、華航、AES-KY、長榮航、中美晶、台勝科、信驊等。

考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧預估，元太、華航、AES-KY在這次MSCI季度調整入選成分股的機會較高。

統一投顧也提醒，去年第4季市值排名落在103名的鴻準，以及排名落在101名的宏碁，需提防本次MSCI調整可能從成分股遭移除的風險。（編輯：郭無患）1110207

延伸閱讀
法人：MSCI助陣 台股作夢行情可望延續MSCI調降台股權重 法人：影響有限只是小插曲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀