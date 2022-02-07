美就業數據佳增加升息預期 亞股走勢分歧

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（中央社香港7日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，主因4日公布的美國非農業就業人口數據意外地優於預期，增強這一全球最大經濟體復甦強勁的樂觀情緒，但也提高市場對升息的預期。

本週的重要報告有可能顯示美國通膨正以40年來未見的速度飆升，投資人對聯邦準備理事會（Federal Reserve）控制物價、同時謹慎避免危及經濟復甦的計畫，益發感到痛苦。

升息預測對今年年初股市構成沉重壓力。聯準會可能於3月開始收緊貨幣政策。愈來愈多人士指出，聯準會今年將不得不上調借貸成本至少4次，部分人士更預測，可能會升息多達7次。

投資人結束農曆新年假期，趕上全球市場普遍強勁的一週之際，上海股市今天領漲。新加坡、台北、曼谷和雅加達股市也都收漲。

4日飆漲3%的香港股市今天開高走低，但於尾盤拉回，收盤小漲。東京、首爾、孟買和馬尼拉股市則收黑。

澳洲將於本月對遊客重啟國門，結束近2年的嚴格邊境限制，這一宣布助澳洲航空公司（Qantas）股價飆升逾4%，然而，雪梨股市今天以下跌作收。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110207