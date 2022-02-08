和勤營收1月創新高 搭電動車熱拚逐季成長

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）精密沖壓廠和勤精機自結1月合併營收新台幣2.72億元，較去年12月2.49億元成長9%，比去年同期2.53億元增加7.3%，創歷史單月新高。

和勤今天表示，電動車零件增量、多項新產品小量出貨，加上去年12月出貨遞延貢獻，帶動今年1月營收創高，今年將有更多項新產品出貨，營收目標維持逐季成長。

和勤1月汽車零件營收1.89億元，占比69.46%；硬碟機構件（VCM Plate）營收0.76億元，占比28.04%。在車用零件，美系電動車大廠零件增量以及新產品小量出貨，和勤預期，美系電動車大廠仍是個別客戶成長幅度最高者。

和勤表示，車用零件多是平台件，認證與產品生命週期長，訂單量穩定成長，營收規模逐步墊高；硬碟（HDD）零件去年12月訂單出貨遞延，新客戶訂單加入，和勤預期，今年硬碟零件出貨穩健。

另外，和勤今年新產品貢獻發酵，其中建築工程用結構件已於1月出貨，外銷至歐洲、北非等地；工業器械液壓泵零件進入量產，預期今年出貨量可進入快速爬坡階段；此外配合機器設備安裝調整，重卡零件將在3月開始量產，下半年規劃再添購設備擴產。（編輯：楊凱翔）1110208