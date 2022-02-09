亞德客-KY元月營收低檔 客戶提早放假過年影響

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結1月合併營收新台幣19.5億元，是去年3月以來第3低，主要是中國過年及部分客戶提早放假，使得1月最後1週出貨量下降。

亞德客-KY自結1月合併營收19.5億元，較去年12月22.5億元下滑13.3%，比去年同期21.33億元減少8.56%。

亞德客-KY指出，1月份前3週出貨及接單情況非常不錯，但因中國過年及部分客戶提早放假，導致最後1週出貨量下降，但1月接單金額持續高於出貨，整體市場需求應仍屬健康狀態。

從應用來看，亞德客-KY元月來自電池產業、紡織機械、汽車產業及能源照明設備出貨有較高成長率。

展望第1季營運，亞德客-KY表示，雖然未來出貨仍會受到COVID-19疫情狀況不確定因素的影響，但今年度營運仍偏向樂觀，維持110%的稼動率提高庫存量，因應3月起的傳統旺季需求。

美系外資法人指出，中國市場占亞德客-KY整體業績比重超過9成，中國總體經濟可望從第2季起逐步回溫，有助產業自動化關鍵氣動元件拉貨力道，亞德客-KY訂單也已進入上升軌道。

法人預期，亞德客-KY第1季業績可較去年第4季季增6%至9%，第2季業績估可明顯成長，季增超過3成，今年業績目標成長2成、再創歷史新高。

展望今年資本支出，法人指出，亞德客-KY今年資本支出規模預估新台幣30億元至32億元，主要用於線性滑軌生產，規劃今年底線軌產能可從年初的人民幣10億元規模，提高到人民幣20億元。（編輯：楊凱翔）1110209