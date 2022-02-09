精測去年獲利次高每股賺27.2元 擬配息13.6元

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）測試介面廠中華精測去年稅後獲利新台幣8.91億元，雖然年減4.5%，仍創歷年次高，去年每股稅後純益27.2元。

精測董事會今天也通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利13.6元，盈餘配發率50%，是歷年新高。

精測也公布1月自結合併營收2.5億元，較去年12月4.23億元大減40.7%，比去年同期2.68億元減少6.5%，是2019年6月以來單月次低，主要是受COVID-19疫情遞延驗證影響。

精測今天下午公布去年度綜合損益，去年度合併營收42.41億元，較前年42.08億元微增0.78%，創歷年新高，去年合併毛利率54.03%，較前年54.15%微減，去年合併營業利益10.8億元，合併營益率25.49%，較前年28.2%減少2.7個百分點。

精測去年稅後獲利8.91億元，較前年9.33億元減少4.5%，仍創歷年次高，去年每股稅後純益27.2元，低於前年EPS 28.48元。

其中精測去年第4季合併營收12.72億元，較去年第3季11.08億元成長14.8%，創單季新高；單季合併毛利率55.03%，較去年第3季53.02%增加2個百分點，是2018年第3季以來高點；單季合併營業利益3.52億元，合併營益率27.7%，較去年第3季25.29%增加2.4個百分點。

精測去年第4季稅後淨利2.8億元，較去年第3季2.27億元成長23.2%，創單季新高，去年第4季每股稅後純益8.55元，優於去年第3季EPS 6.93元。

精測表示，去年第4季受惠智慧型手機應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）相關晶片測試需求暢旺，帶動探針卡業績，

展望今年，精測指出，全球布局逐步收成，將持續在亞太區及北美區等海外據點深耕在地化經營，此外，精測台灣總部三廠擴廠持續進行，預計2025年正式啟用。（編輯：黃國倫）1110209