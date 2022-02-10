北台灣10大建商出爐 寶佳連4年蟬聯推案王

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）北台灣去年10大建商出爐，寶佳去年推案量達新台幣538億元，連續4年蟬聯推案王。住展分析，今年有多個百億級大案將推出，預估前10大建商將大洗牌，寶佳能否第5度拿下推案冠軍備受挑戰。

住展發布新聞稿表示，北台灣去年10大建商依序為寶佳、麗寶、璞園、昌益、威均、亞昕、興富發、新美齊、新潤與宏普；前10大建商推案量在156億元至538億元之間，威均、新美齊首度進榜。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年10大建商多為老字號的中大型建商，推案多集中於重劃區。由於央行持續緊縮土地貸款，預期今年中小型建商推案恐難放量，在限貸令解除前，排行榜估仍由大型建商搶下。

寶佳去年於北台灣推案量約538億元，連續4年蟬聯推案王；麗寶集團以428.5億元位居亞軍，在淡水、五股等地均有指標案。

住展表示，寶佳與麗寶是極少數在北台灣所有縣市都有推案的建商，且都會區、偏鄉均插旗推案。此外，寶佳、麗寶去年新案大多集中在重劃區，寶佳強攻新莊泰山溫仔圳、龜山A7、青埔等重劃區，麗寶主力為五股洲子洋、淡海新市鎮、桃園小檜溪等地。

璞園排行第3名，去年推案量約330億元。何世昌說，璞園北市案量比重高達逾8成，是10大建商中北市案量比例最高的業者，且推案以都更、危老案居多。

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展望今年，何世昌指出，今年有多個百億級大案推出，10大建商競爭將更激烈，像是中悅、愛山林、茂德、三圓、中工等建商有望進榜，寶佳五連霸之路將遭到高度威脅。

何世昌建議，若消費者擔憂買到一案建商的建案、建商反悔不賣房，或建商倒閉落跑，可考慮老字號、口碑良好的大型建商。由於業者在意商譽，財務較為健全，且倒閉風險相對較低，民眾購屋比較有保障。（編輯：張均懋）1110210