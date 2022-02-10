去年民眾捐國庫筆數165筆創高 多盼用於防疫

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（中央社記者梁珮綺台北10日電）財政部今天公布110年民眾捐款至國庫成果，共有165筆、金額新台幣323萬9766元，其中，捐款筆數創下101年以來新高，國庫署分析與COVID-19疫情有關，捐款民眾多表達將款項用於防疫或相關用途。

財政部國庫署今天公布110年民眾捐款至國庫成果，副署長顏春蘭說明，民眾捐款若未指定用途，會全數歸入國庫，供國家統籌運用，若有指定用途，由業務主管機關辦理受贈及規劃運用。

根據財政部資料，110年國庫共有165筆捐款、金額323萬9766元，有7筆逾10萬元，當中最大筆金額為50萬元，其餘都為小額捐款。

顏春蘭指出，110年捐款筆數為101年以來新高，金額則是第5高；109年捐款筆數為126筆、金額523萬3536元，當中有23筆捐款逾10萬元。

她進一步指出，受疫情影響，109年、110年捐款筆數都破百、金額也突破300萬元，尤其109年疫情剛爆發時，業務單位湧入大量欲捐款的電話，民眾表達要將款項用於防疫或相關用途。

顏春蘭說，相較於疫情未爆發前的106年至108年，109年、110年筆數與金額都相當多，財政部資料顯示，106年至108年捐款筆數分別為58筆、43筆及82筆，金額是183萬474元、37萬3736元、182萬4551元。

財政部統計，在101年至110年間，有民眾捐款83次，名列第一，幾乎年年捐款；第2名是65次，第3名是55次。（編輯：張均懋）1110210