更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

正崴公司前進美國建廠 擴大投資綠能產業

2022/2/11 17:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北11日電）正崴公司積極擴大綠能產業投資，除了在台灣投資森崴能源公司外，今天也宣布在美國的亞利桑那州鳳凰城建立生產基地，生產綠能相關產品，並將與當地儲能設備廠合作跨入電動車充電站及儲能設施營運。

正崴今天表示，透過100%子公司（Foxlink Arizona Inc.）取得美國亞利桑那州鳳凰城不動產使用權，將在美國亞利桑那州承租既有廠房，以建立生產基地，日後將投入於綠能相關產業，生產製造充電站、電池組裝及儲能設備等產品，此基地將是正崴公司首次在美國新增的生產據點。

正崴指出，集團目前在美國的洛杉磯、聖荷西及西雅圖分別有研發及行銷據點，唯未曾有過生產基地。有鑑於現在節能減碳等議題已是國際共識，綠能產業已成為各國必要發展的產業之一，產業前景看好。除了在台灣投資森崴能源公司，從事全方面綠能服務外，此次將綠能相關事業擴展到美國市場。

正崴表示，美國生產基地最快在第2季投產，正規劃在美國加州籌設電動車及校園電動巴士充電站與儲能設施。

除了建置新廠生產綠能相關產品外，正崴也計劃跟美國當地的儲能設備廠商合作，跨足綠電營運；將在美國加州合資建立充電示範站，示範站會結合直流快充180Kwh的充電站與500kwh的儲能設施，以因應未來高度成長的電動車，以及更加快速的充電需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

考量充電站營運會面臨電費飆漲、電力生產成本高漲的挑戰，充電示範站將會結合儲能設施，以削峰填谷的方式，降低充電站帶來的電費負擔，減低電力公司發電的壓力，有效創造多元的收入來源並產生新的營運模式。

另外，在美國政府鼓勵及補助學校區域校車電動化下，正崴指出，亞利桑那州廠也將針對電動校車、充電站、儲能的需求提供全方位解決方案。電動校車因為閒置時間固定，能提供彈性的閒置能源，故建置充電站與儲能方案，亦可提供車輛到電網（V2G, Vehicle to grid）的電力，降低電力公司發電成本，預期在高電費的城市，將會有很大的需求與市場潛力。（編輯：林興盟）1110211

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族