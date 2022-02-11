正崴公司前進美國建廠 擴大投資綠能產業

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）正崴公司積極擴大綠能產業投資，除了在台灣投資森崴能源公司外，今天也宣布在美國的亞利桑那州鳳凰城建立生產基地，生產綠能相關產品，並將與當地儲能設備廠合作跨入電動車充電站及儲能設施營運。

正崴今天表示，透過100%子公司（Foxlink Arizona Inc.）取得美國亞利桑那州鳳凰城不動產使用權，將在美國亞利桑那州承租既有廠房，以建立生產基地，日後將投入於綠能相關產業，生產製造充電站、電池組裝及儲能設備等產品，此基地將是正崴公司首次在美國新增的生產據點。

正崴指出，集團目前在美國的洛杉磯、聖荷西及西雅圖分別有研發及行銷據點，唯未曾有過生產基地。有鑑於現在節能減碳等議題已是國際共識，綠能產業已成為各國必要發展的產業之一，產業前景看好。除了在台灣投資森崴能源公司，從事全方面綠能服務外，此次將綠能相關事業擴展到美國市場。

正崴表示，美國生產基地最快在第2季投產，正規劃在美國加州籌設電動車及校園電動巴士充電站與儲能設施。

除了建置新廠生產綠能相關產品外，正崴也計劃跟美國當地的儲能設備廠商合作，跨足綠電營運；將在美國加州合資建立充電示範站，示範站會結合直流快充180Kwh的充電站與500kwh的儲能設施，以因應未來高度成長的電動車，以及更加快速的充電需求。

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考量充電站營運會面臨電費飆漲、電力生產成本高漲的挑戰，充電示範站將會結合儲能設施，以削峰填谷的方式，降低充電站帶來的電費負擔，減低電力公司發電的壓力，有效創造多元的收入來源並產生新的營運模式。

另外，在美國政府鼓勵及補助學校區域校車電動化下，正崴指出，亞利桑那州廠也將針對電動校車、充電站、儲能的需求提供全方位解決方案。電動校車因為閒置時間固定，能提供彈性的閒置能源，故建置充電站與儲能方案，亦可提供車輛到電網（V2G, Vehicle to grid）的電力，降低電力公司發電成本，預期在高電費的城市，將會有很大的需求與市場潛力。（編輯：林興盟）1110211