車用及高速運算助攻 多家零組件廠1月營收超旺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北12日電）儘管第1季為傳統淡季，受惠5G、電動車、高速傳輸、醫療等終端需求強勁，推動零組件廠商規格升級新商機，包括貿聯-KY、嘉澤、信邦、正凌、詮欣、昇貿等1月營收超旺。

1月營收陸續出爐，在大電流、高頻高速傳輸等趨勢及農曆年前提前拉貨帶動下，多家零組件廠1月營收延續去年動能，均繳出亮眼成績，其中包括貿聯-KY、信邦、嘉澤及昇貿均創下歷史新高，正凌為歷史次高，詮欣為6年來新高。

信邦1月合併營收衝上新台幣23.53億元，創下歷史新高，年增11.44%，月增8.32%，主要受惠汽車、醫療及工業應用等產業需求暢旺。

貿聯-KY延續上個月出貨動能，加上開始認列德商LEONI工業事業群營收挹注，1月營收來到32.12億元，月增11.5%、年增51.9%，創單月歷史新高。

嘉澤受惠桌機（DT）、伺服器CPU升級需求，營運動能強勁，1月營收23.53億元，月增4.53%、年增33.37%，改寫歷史新高。法人看好嘉澤不僅受惠於Intel和AMD伺服器CPU升級，亦將受惠桌機CPU升級趨勢，推升產品均價及獲利率表現。

焊錫相關廠商昇貿1月營收衝上9億元大關，以9.02億元創歷史新高，月增5.96%、年增40.91%；已是連續3個月刷新歷史新紀錄。

昇貿近年積極轉型高階市場，產品應用持續擴增，成功布局高附加價值且技術門檻較高的應用領域，包括半導體高階封裝製程用錫膏、電動車、網通、綠能、Mini LED等多項新領域，都順利通過客戶認證並拿下訂單，也跨入低軌衛星供應鏈，為營運帶來強勁動能，隨著產品組合優化，獲利可望有顯著提升。

正凌搶搭上Nvidia在AI及元宇宙等高速運算列車，1月營收1億元，月增44.01%，年增31.5%，為歷史次高。

正凌近年積極轉型聚焦醫療、航太、運輸、工業及通訊五大市場，開發著重高速、抗震、強固、抗衝擊及防水需求連接器，並與信邦策略聯盟，跨足新領域的效益逐步顯現，

近年積極布局車用連接器的詮欣，效益也逐步顯現，1月營收來到1.99億元，為6年來新高，年增32.24%，月增35.77%，表現也相當亮眼。（編輯：張均懋）1110212